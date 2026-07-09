Tomarza'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tomarza'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Tomarza\'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor
09.07.2026 16:31
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Tomarza'da yüzme eğitimleriyle çocukların spor ile tanışması hedefleniyor. Eğitimler yoğun ilgi görüyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları; çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla tüm hızıyla sürüyor.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yüzme eğitimleri, yaz tatiline sporla değer katarken geleceğin sporcularının yetişmesine de katkı sağlıyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen yüzme kurslarında öğrenciler hem temel yüzme tekniklerini öğreniyor hem de güvenli yüzme becerisi kazanıyor. Eğlenceli ve disiplinli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimler sayesinde çocuklar fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve zihinsel yönden de destekleniyor. Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen faaliyetler, çocukların teknolojiden uzaklaşıp spora yönelmelerine, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarına ve yaz tatilini verimli değerlendirmelerine önemli katkı sunuyor. Havuzlarda yaşanan renkli görüntüler ise aileler tarafından da büyük beğeniyle karşılanıyor. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri; sporun birleştirici gücüyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, Yaz Spor Okulları'nın yaz boyunca farklı branşlarda devam edeceğini ifade etti.

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla sürdürülen eğitimlerin, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine önemli katkılar sunması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

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