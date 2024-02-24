Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya\'daki ilk yarışı 5. sırada tamamladı

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme açılışına davet edilmediğini söyledi

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edilmediğini ve İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yaptığını belirtti. Kurum ayrıca, İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'a hizmet etmediğini ve polemiklerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.