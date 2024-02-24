Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'daki ilk yarışı 5. sırada tamamladı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'daki ilk yarışı 5. sırada tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya\'daki ilk yarışı 5. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk yarışını 5. sırada bitirdi. ROKiT BMW Motorrad takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabında başarılı bir performans sergiledi. İtalyan sürücüler Nicolo Bulega, Andrea Locatelli ve Andrea Iannone ise ilk üç sırayı elde etti. Bahattin Sofuoğlu 6. olurken, Can Öncü ise yarışı tamamlayamadı. Supersport kategorisinin ikinci yarışı ise yarın TSİ 06.30'da başlayacak.

24.02.2024 11:11
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışını 5. sırada bitirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Avustralya'nın Phillip Island Pisti'ndeki yarışla başladı.

ROKiT BMW Motorrad takımı adına ilk yarışına çıkan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabında bitiş çizgisini 5. sırada geçti. Müsabakada Aruba.it ekibinden İtalyan Nicolo Bulega birinci, Pata Prometeon Yamaha'dan İtalyan Andrea Locatelli ikinci, GoEleven takımından bir diğer İtalyan sürücü Andrea Iannone ise üçüncü sırayı elde etti.

Superbike'ta Avustralya etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 08.00'de koşulacak.

Bahattin Sofuoğlu 6. oldu, Can Öncü yarışı tamamlayamadı

2024 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk etabında MV Agusta Reparto Corse adına yarışan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu 6. oldu.

Kawasaki Puccetti takımında mücadele eden milli sporcu Can Öncü ise ilk turda rakibiyle yaşadığı temas nedeniyle düştü ve yarışı bitiremedi.

Barni Spark takımından İtalyan Yari Montella, müsabakayı birincilikle tamamladı. Pata Yamaha Ten Kate ekibinin İtalyan pilotu Stefano Manzi ikinci, MV Agusta Reparto Corse'den Alman Marcel Schroetter üçüncü sırayı aldı.

Supersport kategorisinin Avustralya'daki ikinci yarışı, yarın TSİ 06.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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