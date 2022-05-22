Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum

22.05.2022 18:23
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu altıncı yarışında üçüncü oldu.

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu altıncı yarışında üçüncü oldu. Portekiz'deki Estoril Pisti'nde koşulan sezonun altıncı yarışına ikinci cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yla girdiği kıyasıya rekabette damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla Estoril Pisti'ndeki iki yarışı da podyumda tamamlamış oldu.

Estoril Pisti'ndeki altıncı yarışta Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yla girdiği kıyasıya rekabetin ardından damalı bayrağın altından üçüncü geçti. 21 turluk yarışa ikinci cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu iyi bir start alarak yerini korudu. Zorlu geçen yarış boyunca liderlik Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea arasında değişti. Son turda Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçerek Estoril Pisti'ndeki yarış haftasında çifte podyum gördü. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Razgatlıoğlu sezonun yedinci yarışına 10-12 Haziran tarihlerinde çıkacak.


Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta da podyum gördü Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta da podyum gördü F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Kaynak: DHA

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz, Redbull, Podyum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum - Son Dakika
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