Üye Girişi
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: "Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık" - Son Dakika

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: "Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık"

22.11.2021 13:12
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: "Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık"

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, uzun ve zorlu sezonda yanında olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, uzun ve zorlu sezonda yanında olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Endonezya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayak yarışlarının ilkinde dünya şampiyonluğunu ilan eden ve 2021 sezonunu genel klasmanda 551 puanla ikinci sırada tamamlayan Jonathan Rea'nın önünde 564 puanla zirvede bitiren Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Motosiklet sporlarında tarihi bir başarıya imza atan Toprak mesajında, "Öncelikle bu uzun ve zorlu senede yanımda olan herkese teşekkür ederim. Önce ailem, ağabeyim (Babam) her şeyim Tümay Razgatlıoğlu'na ve sonra beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na teşekkür ederim. Her zaman beraber antrenman yaptık beraber çalıştık her yarışta beni yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu Toprak, kolay bir sezon olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık. Kolay bir sezon olmadı, herkes elinden geleni yaptı. Elhamdülillah dünya şampiyonu olduk. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu. Çünkü bunu babam için kazandım, zor süreçlerden geçtik. O her zaman varını, yoğunu satıp benimle ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı. Mekanı cennet olsun inşallah. ve her zaman yanımızda olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Motosiklet Federasyonuna, sponsorum olan ve hiç yalnız bırakmayan Red Bull ailesine de çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız bu başarı hepimizin."

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: 'Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim insanları özellikle ev kadınlarını uyardı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi 14:22 Bilim insanları özellikle ev kadınlarını uyardı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde 14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu 13:31 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

Son Dakika Haberleri
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
14:05 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!
13:56 Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:40 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi
13:37 TEM'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kaza kamerada
13:37 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
"Kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkıp sırra kadem bastı! "Kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkıp sırra kadem bastı!         
14:15
Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi         
14:12
Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı! Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!         
14:06
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor         
12:39
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 14:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: "Hayalimiz olan şampiyonluğu kazandık" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement