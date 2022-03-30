Toprak sahadan milli takıma uzandılar - Son Dakika

Türkiye Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden ve hentbol serüvenine bir okulun bahçesinde toprak sahada başlayan Adasokağı Hentbol Takımı'nın 4 oyuncusu U16 Hentbol Milli Takımı'na seçildi.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki Adasokağı Ortaokulu'nda eğitime başlayan 80 kız öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Nesimi Dağdoğan sayesinde hentbolla tanıştı. 2014 yılında salon sporu olan hentbolu, okul bahçesindeki toprak sahada yaptıkları çalışmalar ile geliştiren genç kızlar, iki yıl sonra antrenörleri Nesimi Dağdoğan'ın öncülüğünde Adasokağı Spor Kulübü adıyla Bölgesel Lig'e adım attı. Adana Valiliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da desteklenen takım, sayısız galibiyetlerin ardından sırasıyla ligleri tek tek çıkıp Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi. Bu takımdan Buket Seven, Sudenaz Kıyga, Ela Hüzmeli ve Nil Beren Tanrıseven, U16 Hentbol Milli Takım kampına çağrıldı. 4 kız hentbolcu 4-17 Nisan tarihleri arasında toplanacak olan Milli Takım kampına katılacak. - ADANA