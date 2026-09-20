TOSFED\'in Düzce Extreme Yarışı\'nda TR2\'de Emirhan Kutlu-Yunus Çalıiçi birinci oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Extreme Kupası'nın ikinci ayağı olan Düzce Extreme Yarışı, Düzce'de yapıldı.

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresinin destekleriyle, Koç İnşaat ve BMS Group ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 9 araç ve 18 sporcu, Gölyaka Kültür Park'ta hazırlanan 19 engel kapısında yarıştı.

Sporcular, çamur havuzları, büyük kaya kütleleri ve derin kuyularından oluşan etapları kendi imkanlarıyla aşarak en kısa sürede yarışı tamamlamaya çalıştı.

Sürücülerin zorlandıkları etaplarda co-pilotlar devreye girerek çeki demiri ve halatlar vasıtasıyla araçları parkurdan çıkardı.

Kültür Park alanında oluşturulan kamp alanında yarışmayı izleyenler, zorlanan sporculara zaman zaman alkışlarla destek verdi.

Yarışmada "TR 1 (Motor hacmi 3000 cc'ye kadar olan araçlar)" kategorisinde Ahmet Kurt- İbrahim Ateş ikilisi parkuru en kısa sürede tamamladı. Bu ikiliyi Hüseyin Esen-Selim Avcı ve Cahit Ergüzen-Polat Ergüzen çiftleri takip etti.

"TR 2 (Motor hacmi 3000 cc üzeri araçlar)" kategorisnde ise Emirhan Kutlu-Yunus Çalıiçi birinci, Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın ikinci, Cihan Çelikten-Seyfullah Tahir iklisi ise üçüncü oldu.