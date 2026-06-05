Tottenham, Andrew Robertson'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tottenham, Andrew Robertson'ı Kadrosuna Kattı

Tottenham, Andrew Robertson\'ı Kadrosuna Kattı
05.06.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tottenham, Liverpool'dan ayrılan sol bek Andrew Robertson'ı bedelsiz olarak transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan İskoç sol bek Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki İskoç sol bek Andrew Robertson'ı renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcu, 1 Temmuz itibarıyla bedelsiz olarak Tottenham kadrosuna dahil olacak.

Roberto de Zerbi: "Andy, uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğim bir isim"

Transferin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Roberto de Zerbi, "Andy, uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğim bir isim. Takımımıza olağanüstü teknik kalitesinin yanı sıra büyük bir deneyim, liderlik ve karakter getirecek. En üst seviyede rüştünü ispatlamış, tam anlamıyla bir kazanan. Hem saha içinde hem de saha dışında bizim için çok büyük bir figür olacağına inanıyorum. Onunla çalışmak ve takım üzerindeki olumlu etkisini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tottenham Sportif Direktörü Johan Lange ise Robertson'ın Premier Lig tarihinin en iyi sol beklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Onun kalitesi, karakteri ve kupalarla dolu kariyeri kadromuzun seviyesini yukarı taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılında Hull City'den transfer olduğu Liverpool formasıyla Andrew Robertson, 9 sezonda 378 resmi maça çıktı. Tecrübeli sol bek, bu süreçte; 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 de İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Andrew Robertson, Liverpool, Tottenham, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tottenham, Andrew Robertson'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:31:14. #7.13#
SON DAKİKA: Tottenham, Andrew Robertson'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.