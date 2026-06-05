Tottenham, Andrew Robertson\'ı Kadrosuna Kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan İskoç sol bek Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki İskoç sol bek Andrew Robertson'ı renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcu, 1 Temmuz itibarıyla bedelsiz olarak Tottenham kadrosuna dahil olacak.

Roberto de Zerbi: "Andy, uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğim bir isim"

Transferin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Roberto de Zerbi, "Andy, uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğim bir isim. Takımımıza olağanüstü teknik kalitesinin yanı sıra büyük bir deneyim, liderlik ve karakter getirecek. En üst seviyede rüştünü ispatlamış, tam anlamıyla bir kazanan. Hem saha içinde hem de saha dışında bizim için çok büyük bir figür olacağına inanıyorum. Onunla çalışmak ve takım üzerindeki olumlu etkisini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tottenham Sportif Direktörü Johan Lange ise Robertson'ın Premier Lig tarihinin en iyi sol beklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Onun kalitesi, karakteri ve kupalarla dolu kariyeri kadromuzun seviyesini yukarı taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılında Hull City'den transfer olduğu Liverpool formasıyla Andrew Robertson, 9 sezonda 378 resmi maça çıktı. Tecrübeli sol bek, bu süreçte; 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 de İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi. - İSTANBUL