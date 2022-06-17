Böylece Tottenham, yeni sezon öncesi Fraser Forster ve Ivan Perisic'in ardından üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: AA

Tottenham, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tottenham, Brighton'dan Yves Bissouma'yı transfer etti - Son Dakika

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