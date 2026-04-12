İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Sunderland ile Tottenham karşı karşıya geldi. Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sunderland, 1-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi Sunderland'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi. İngiliz devi, 30 puanda kalarak 18. sırada ve küme düşme yer aldı. 3 puana ulaşan Sunderland ise 46 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Brighton'ı konuk edecek. Sunderland, Aston Villa deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?