Tottenham\'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen isim resmen açıklandı.
Tottenham'da göreve son olarak Marsilya'yı çalıştıran Roberto De Zerbi getirildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam De Zerbi ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Palermo, Benevento, Sassuolo, Shakhtar Donetsk ve Brighton gibi takımları çalıştıran De Zerbi, son olarak Olimpik Marsilya'da görev yaptı.
Son yıllarda beklenen performansı gösteremeyen Tottenham, bu sezon Premier Lig'de son 13 haftada galip gelemedi. Ligde kalma mücadelesi veren Tottenham, 31 haftada topladığı 30 puanla düşme hattının bir puan üzerinde 17. sırada yer aldı.
