Tour of İstanbul 2026 Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tour of İstanbul 2026 Yarın Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tour of İstanbul 2026, yarın Silivri-Çatalca etabıyla start alacak. 4 gün sürecek yarışa 8 ülkeden 16 takım katılacak; Lotto-Intermarche gibi dünya ekipleri ve diyabetli sporculardan oluşan Team Novo Nordisk de yer alacak.

Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, yarın 165,1 kilometrelik Silivri-Çatalca parukurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Shimano'nun destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon 4 gün sürecek.

Bu yılki yarışa 8 ülkeden 16 takım katılacak. Dünyanın en önemli turu Fransa Bisiklet Turu'nun katılımcılarından, köklü Belçika ekibi Lotto-Intermarche (Dünya Takımı) de yarışta yer alacak.

İstanbul yollarında aynı zamanda dünya takımı olmaya aday 5 profesyonel takım da yarışacak. Turun diğer ekipleri ise 4'ü Türk takımı olmak üzere 10 kıta takımından oluşuyor.

Tour of İstanbul'da farklı misyonlarla yola çıkan takımlar da yer alıyor. Bunların başında, kadrosundaki tüm sporcuların Tip 1 diyabet hastası olduğu dünyanın ilk tam diyabetli profesyonel bisiklet takımı Team Novo Nordisk geliyor.

Kaynak: AA

Tour of İstanbul, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tour of İstanbul 2026 Yarın Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:29
Görüşme yapıldı Trabzonspor’da Arda Turan ve Fatih Terim bombası
Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası
13:13
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:40:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tour of İstanbul 2026 Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement