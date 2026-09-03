Tour of İstanbul'da ilk etabı Fransız Vadic kazandı - Son Dakika
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Tour of İstanbul'da ilk etabı Fransız Vadic kazandı

Tour of İstanbul\'da ilk etabı Fransız Vadic kazandı
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Tour of İstanbul 2026'nın açılış etabında Total Energies takımından Baptiste Vadic birinci oldu. Fransız bisikletçi genel klasman liderliğinin yanı sıra en iyi sprinter formasını da kazanırken, organizasyonun ikinci etabı yarın Şile'de koşulacak.

Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışında ilk etabın galibi Total Energies takımından Baptiste Vadic oldu.

Dört etaplık yarışın ilk gününde turun en uzun parkuru olan 165 kilometrelik Silivri-Çatalca geçildi. İlk sıraya Fransız takımı Total Energies sporcusu Baptiste Vadic alırken, İtalyan ekibi Solution Tech NIPPO Rali'den Alexandre Balmer ikinci, Kazakistan takımı XDS Astana Development Team'den Artem Fofonov üçüncülüğü elde etti.

???????Tour of İstanbul 2026'nın startı, Silivri Kaymakamı Murat Eren, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, genel sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve yönetim kurulu üyesi Onur Şahin tarafından verildi.

Tour of Istanbul'un zorlu ilk etabının ardından liderlik formaları da sahiplerini buldu.

Etabı kazanan Baptiste Vadic genel klasman lideri olarak turuncu formayı sırtına geçirdi. Fransız bisikletçi en iyi sprinter forması maviyi de kazanarak güne çifte mayoyla imza attı.

Etapta üçüncülüğünü elde eden 21 yaşındaki Artem Fofonov ise beyaz formanın, yani en iyi genç sürücü sıralamasının ilk sahibi oldu.

Mustafa Tekin'in tırmanış prim kapısındaki performansıyla hak ettiği yeşil formayı omuzlarına geçirmesi, Türk bisikletseverlerden alkış aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve TBF Başkanı Emin Müftüoğlu ile yetkililer tarafından verildi.

Tour of İstanbul'da ikinci etap yarın Şile'de yapılacak. Saat 10.50'de başlayacak etapta sporcular, 149.9 kilometrelik parkurda ter dökecek.

Kaynak: AA

Tour of İstanbul, Fransız, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tour of İstanbul'da ilk etabı Fransız Vadic kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tour of İstanbul'da ilk etabı Fransız Vadic kazandı - Son Dakika
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