Trabzon Ampute Takımı Türkiye Kupası'na Odaklandı - Son Dakika
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Trabzon Ampute Takımı Türkiye Kupası'na Odaklandı

Trabzon Ampute Takımı Türkiye Kupası\'na Odaklandı
12.06.2026 12:11
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Lig üçüncülüğünü garantileyen Trabzon Ampute Takımı, Türkiye Kupası'nda da başarı hedefliyor.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın teknik direktörü Faruk Kuduban, ligde garantiledikleri üçüncülüğün ardından Türkiye Kupası'nı almak istediklerini söyledi.

Bu sezon oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 55 puan toplayan Karadeniz ekibi, ligde üçüncü sırayı garantiledi.

Ligin son maçında Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübünü ağırlayacak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, maçın ardından üçüncülük kupasına ulaşacak.

Teknik direktör Kuduban, AA muhabirine, ligin ardından hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi.

Sezon boyunca iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Kuduban, "2025-2026 sezonuna çok iyi hazırlandık. Hedefimiz şampiyonluktu ama olmadı. İçeride ve dışarıda çok iyi mücadele ettik." dedi.

Kuduban, ligde oynadıkları maçlar için haftada dört gün antrenman yaptıklarını dile getirerek, yabancı oyuncuların da özveriyle mücadele ettiklerini ifade etti.

Türkiye Kupası'nda iyi bir mücadele vermek istediklerini aktaran Kuduban, "Türkiye Kupası 19-21 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Oraya da iddialı gidiyoruz. Trabzon, Malatya, Ankara ve Gaziantep takımları arasında oynanacak. Oradan da inşallah kupa alıp 2025-2026 sezonunu iki kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki sezon şampiyon olmayı hedefliyoruz"

Faruk Kuduban, ligde daha başarılı olmak istediklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki sezon takım içinde doğal olarak değişiklikler yapacağız. Daha iddialı, bordo-mavili renklere daha çok yakışan takım kuracağız. İki sezondur ligi üçüncü bitiriyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyon olmayı hedefliyoruz, bütün çabamız o." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takımı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kalecisi Furkan Arslan ise takımda ikinci sezonunu geride bıraktığını belirterek, "İlk sene Türkiye üçüncüsü olduk. Bu sene de pozisyonumuzu koruyoruz ve yine üçüncü olacağız. Ardından Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz. Orada da şehrimizi çok iyi şekilde temsil edip iki kupayla ligi tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzon Ampute Takımı Türkiye Kupası'na Odaklandı - Son Dakika

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