Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bordo-mavili taraftarları stada ücretsiz taşıyacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maç için taraftarları otobüslerle stadyuma ücretsiz taşıyacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, otobüslerin Of, Beşikdüzü ve Maçka ilçelerinden saat 17.00'de, Ortahisar ilçesi Sahil Peron (Ganita) ve Yenimahalle İpekyolu Fuar Alanı'ndan ise saat 18.00'de hareket edeceği belirtildi.

Maça gitmek isteyen taraftarın, maç biletini göstererek, Ganita ve İpekyolu Fuar Alanı'ndaki otoparklardan da ücretsiz olarak faydalanabilecekleri aktarılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'umuzun yanındayız. Taraftarlarımız otobüslerimizle protokol yolundan TS Club mağazası önüne kadar gidecektir. Maç öncesi oluşabilecek araç yoğunluğunun da önüne geçmek adına tüm taraftarlarımızın belediye otobüslerimizden faydalanabileceklerini belirtmek isteriz."