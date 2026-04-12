Trabzon'da Offroad Şampiyonası Tamamlandı
Trabzon'da Offroad Şampiyonası Tamamlandı

12.04.2026 18:51
PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası, Trabzon'da sona erdi. Zorlu etaplarda pilotlar mücadele etti.

Trabzon'da düzenlen PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları tamamlandı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde pilotlar, Akçaabat ilçesindeki Yayla Çimeni'nde bir araya geldi.

Akçaköy mevkisinde dün mukavemet etabında yarışan 22 araç ve 44 sporcu, bugün keşif etabının ardından hazırlıklarını tamamlayarak Yaylacık Çimeni'nde seyirci etabında mücadele etti.

Pilotlar, 6 kilometrelik etapta 3 tur atarak hem zamana hem de birbirlerine karşı yarıştı.

Zorlu parkurlarda özel tasarlanmış araçlar zaman zaman zor anlar yaşadı, araçları arızalanan bazı pilotlar ise etabı tamamlayamadı.

Şampiyonada SSV kategorisinde, Eren Alver-Onur Sırmaoğlu birinci, Ergün Çirkin-Bora Kayım ikinci, Adem Kalyon-Cem Sina Tepe ise üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy birinciliği, Ahmet Köse-Birol Çoruhlu ikinciliği, Erdinç Türkmen-Suavi Erdin ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.

Sınıf 4'te Ahmet Köse-Birol Çoruhlu, sınıf 3'te Sinan Çapraz-Berkay Çapraz, sınıf iki de ise Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy ikilileri birinci sırayı aldı.

Kadın Co-Pilot kategorisinde ise Gözde Dila Bayık birinci, Melisa Aksöz ise ikinci oldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce... ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:37
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
