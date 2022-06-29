Trabzon'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

29.06.2022 14:20
Trabzon'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un güçlü spor altyapısına sahip olduğunu belirterek, gençlerin ve çocukların Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki tesislerle buluşacağını söyledi.

Ustaoğlu, Yaz Spor Okulları adı altında gerçekleştirilecek etkinliklerle gençlerin farklı branşlarda kendi yeteneklerini keşfedeceklerini ifade ederek, "Gençler bizler için çok kıymetlisiniz. Yarın bizlerin bulunduğu konumlara sizler geleceksiniz. 1980'li yıllarda memleketim olan Düzce'de gençlik merkezi açıldığında ben de oradaki spor aktivitelerine katılan birisiydim. O dönemde de öğretmenlerimizin eşliğinde belli bir disiplin ile farklı branşlardaki etkinliklere katılıyordum." dedi.

Trabzon'da geçen yıl da açılan Yaz Spor Okulları'nda 37 farklı branşta aktiviteler gerçekleştirdiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl yeniden aynı şekilde daha fazla branş ile etkinliklerimizi yapacağız. Etkinliğimizi dalga dalga artırarak şehrimizin her köşesindeki çocuklara ve gençlere ulaşacağız. Şimdi olduğu gibi ileriki yıllarda da göğsümüzü kabartacak, bayrağımızı uluslararası arenada göndere çektirecek sporcularımız sizlerin arasından çıkacak. Bu vesile ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız uhdesinde, Türkiye genelinde 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okulları'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner de faaliyetlere katılmak isteyen gençlerin Sporcu Kartı Formu ile kayıt yaptırabileceklerini belirterek, "Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için bütün illerde olduğu gibi ilimizde de özel sporcularımız dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'ndan 5-18 yaş arası sporcularımızın faydalanması sağlanacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu, Çetiner ve beraberindekiler sporcuların gösterilerini izledi.

Gençler, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, dağcılık, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, satranç, su topu, su altı sporları, spor tırmanışı, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 38 branşta spor faaliyetlerine katılacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

gençlik, Trabzon, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:30:35. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement