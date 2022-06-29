Trabzon'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un güçlü spor altyapısına sahip olduğunu belirterek, gençlerin ve çocukların Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki tesislerle buluşacağını söyledi.

Ustaoğlu, Yaz Spor Okulları adı altında gerçekleştirilecek etkinliklerle gençlerin farklı branşlarda kendi yeteneklerini keşfedeceklerini ifade ederek, "Gençler bizler için çok kıymetlisiniz. Yarın bizlerin bulunduğu konumlara sizler geleceksiniz. 1980'li yıllarda memleketim olan Düzce'de gençlik merkezi açıldığında ben de oradaki spor aktivitelerine katılan birisiydim. O dönemde de öğretmenlerimizin eşliğinde belli bir disiplin ile farklı branşlardaki etkinliklere katılıyordum." dedi.

Trabzon'da geçen yıl da açılan Yaz Spor Okulları'nda 37 farklı branşta aktiviteler gerçekleştirdiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl yeniden aynı şekilde daha fazla branş ile etkinliklerimizi yapacağız. Etkinliğimizi dalga dalga artırarak şehrimizin her köşesindeki çocuklara ve gençlere ulaşacağız. Şimdi olduğu gibi ileriki yıllarda da göğsümüzü kabartacak, bayrağımızı uluslararası arenada göndere çektirecek sporcularımız sizlerin arasından çıkacak. Bu vesile ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız uhdesinde, Türkiye genelinde 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okulları'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner de faaliyetlere katılmak isteyen gençlerin Sporcu Kartı Formu ile kayıt yaptırabileceklerini belirterek, "Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için bütün illerde olduğu gibi ilimizde de özel sporcularımız dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'ndan 5-18 yaş arası sporcularımızın faydalanması sağlanacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu, Çetiner ve beraberindekiler sporcuların gösterilerini izledi.

Gençler, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, dağcılık, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, satranç, su topu, su altı sporları, spor tırmanışı, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 38 branşta spor faaliyetlerine katılacak.