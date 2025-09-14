Trabzon, Güneysuspor\'u 34-32 Yendi

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Güneysuspor'u 34-32 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 17-17'lik beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda üstünlüğü sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-32 galip ayrıldı.
