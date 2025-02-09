Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısı 21-17 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyespor salondan 37-33 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzon Büyükşehir Belediyespor ligde 6. galibiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Trabzon, Mihalıççık'ı 37-33 ile Geçti - Son Dakika
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