Trabzonlu atıcının hedefi Avrupa şampiyonasında altın madalya - Son Dakika
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Trabzonlu atıcının hedefi Avrupa şampiyonasında altın madalya

12.03.2022 11:53
Trabzonlu atıcının hedefi Avrupa şampiyonasında altın madalya

Trabzon'da yaşayan milli atıcı Buğra Tavşan, kendi imkanlarıyla evinde hazırladığı hedeflerde çalışarak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Trabzon'da yaşayan milli atıcı Buğra Tavşan, kendi imkanlarıyla evinde hazırladığı hedeflerde çalışarak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Trabzon'da yaşayan 34 yaşındaki Tavşan, lise yıllarında başladığı atıcılık sporunda çeşitli müsabakalarda dereceler elde etti. Kazandığı başarılarla adını milli takıma seçilmeyi başaran Tavşan, 18- 27 Mart tarihleri arasında Norveç'te düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Türkiye'yi temsil edeceği şampiyonanın hazırlıklarını sürdürmek için haftanın 6 günü evlerinden 4 kilometre uzaklıktaki atış poligonuna yürüyerek gidip gelen Tavşan, Kovid-19 salgını tedbirleri dolayısıyla poligonun kapandığı zamanlarda da kendi imkanlarıyla evinde çalışmalarına devam etti.

Tavşan, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır avcılık ve atıcılık sporuyla ilgilendiği belirterek, 5 yıl önce babasının kredi çekerek aldığı havalı tabancayla girdiği yarışmada 60 atıştan 574 puan alarak milli takıma adını yazdırdığını söyledi.

Gelecek hafta Norveç'te düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini ve şehrini temsil edeceği için gururlu olduğunu dile getiren Tavşan, "2024 yılında düzenlenecek olimpiyatlara kota almam için Norveç'te düzenlenecek yarışma benim için çok önemli. Norveç'ten madalya ile dönmek istiyorum." dedi.

Şampiyonada başarı elde edebilmek için sıkı bir tempoyla çalıştığını ve tamamen başarıyla odaklandığını vurgulayan Tavşan, haftanın 7 günü antrenman yaptığını, poligona gidemediği zaman evinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Çalışmalarının güzel gittiğini anlatan Tavşan, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde evde antrenman yapmam gerekiyordu. Bende marangoza giderek, tahtadan hedef tahtası yaptırdım, ütü masasının üzerine de malzemelerimi koyarak çalışmalarımı evin uygun bölümlerinde sürdürdüm. Yasaklar kalktığında da poligona gidemediğim zamanlarda yine aynı sistemle evde çalışmalarımı sürdürüyorum."

Tavşan, bugüne kadar olimpiyat oyunlarının atıcılık branşında Türkiye'den derece alan sporcunun olmadığını belirten Tavşan, "İnşallah ben derece alarak, altın madalyayı ülkemize getirmeyi hedefliyorum. Yarışmalara çok sık katıldığım için heyecanımı yendim. İlk yarışmada madalya alırsam benim için çok iyi olacak." diye konuştu.

Tavşan, hedefinin Norveç'ten altın madalya ile Trabzon'a dönmek olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonlu atıcının hedefi Avrupa şampiyonasında altın madalya - Son Dakika


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