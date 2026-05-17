Trabzonspor 0-1 Gençlerbirliği: İlk yarı sonucu

17.05.2026 21:08
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne 1-0 geride kapattı. Gol Traore'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Pina'nın ortasında Salih Malkaçoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Pereira'nın ortasında Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan ortasında Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Salih Malkaçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Bouchaouri, Oulai, Nwakaeme, Augusto, Umut Nayir, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Chibuike Nwaiwu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pereira, Goutas, Zan Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Cihan Çanak, Tongya Heubang, Adama Traore

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Erk Arda Aslan, Diabate, Arda Çelik, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Adama Traore (dk. 45) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Adama Traore (Gençlerbirliği) - TRABZON

Kaynak: İHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
