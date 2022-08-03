Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak - Son Dakika
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Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak

03.08.2022 11:48
Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak

Sivasspor ile oynanan Süper Kupa mücadelesi sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden Marek Hamsik'de kas yaralanması tespit edildi. 35 yaşındaki futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor'un Kopenhag ile mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarını da kaçıracak.

Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten moralleri bozan bir haber geldi. Sivasspor ile oynanan Süper Kupa finali sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden 35 yaşındaki oyuncuda kas yaralanması tespit edildiği ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, tecrübeli ismin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Slovak orta sahanın tedavisine başlanıldığını belirten Polat, ''Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır'' ifadelerinde bulundu.

KOPENHAG MAÇLARINI DA KAÇIRABİLİR

Hamsik'in 5 Ağustos Cuma günü oynanacak ligin açılış maçı olan İstanbulspor maçında sahada olması beklenmiyor. Slovak futbolcu sakatlığı uzun sürmesi halinde 12 Ağustos'ta oynanacak Hatayspor ve 16 Ağustos tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçı olan Kopenhag mücadelelerini de kaçırabilir.

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Marek Hamsık, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak - Son Dakika
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