Trabzonspor, Adana Demirspor\'a Hazırlanıyor

Spor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. 7'ye 5 savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.