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Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notları - Son Dakika

Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notları

04.12.2021 15:58
Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notları

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre bu hafta sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadroda değişiklik yaptı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre bu hafta sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadroda değişiklik yaptı. Avcı, Adana Demirspor karşısında sakatlığı bulunan Anders Trondsen yerine Denswil'e şans verdi.

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Djaniny ve Erce Kardeşler de Adana Demirspor' karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatıp takımla çalışmalara başlayan Anastasios Bakasetas ise yedekler arasında yer aldı.

AVCI, GÜNEŞ'İN REKORUNA KOŞUYOR36 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 8 Mart 2021 tarihinden beri yenilgi yüzü görmüyor. 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, bugün oynanacak  Adana Demirspor müsabakasından da puan ya da puanlarla ayrılması durumunda, Şenol Güneş'in 1995-96 sezonunda yakaladığı 26 maçlık rekoru kıracak. 2016-17 sezonunda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü olduğu dönemde Süper Lig'de 26 maç yenilmeyen Avcı, kendi rekorunu kırmak için de sahaya çıkacak.13'ÜNCÜ RANDEVUBu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile lider Trabzonspor, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere bugüne dek 12 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan Trabzonspor 7 kez, Adana Demirspor ise 4 kez galibiyetle ayrıldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor oynanan 12 karşılaşmada bugüne kadar 31 kez Adana Demirspor filelerini havalandırırken, Adana ekibi ise Trabzonspor'a karşı 15 gol kaydetti.En son 2020-21 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımdan Adana Demirspor, penaltılar sonucu sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılmıştı.  Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaşan iki takım, en son 9 Nisan 1995 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti ve müsabaka Trabzonspor'un 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.YENİ YÖNETİM TRİBÜNDE

Trabzonspor'un bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan 78'inci Olağan Genel Kurulu'nda tek liste halinde seçilmesi beklenen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden takip etti.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notları - Son Dakika Spor


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