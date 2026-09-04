Trabzonspor, Ali Habeşoğlu transferi için Bodrumspor'la anlaştı, Mitongo Portekiz'e kiralandı - Son Dakika
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Trabzonspor, Ali Habeşoğlu transferi için Bodrumspor'la anlaştı, Mitongo Portekiz'e kiralandı

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Trabzonspor, genç golcü Ali Habeşoğlu'nun kesin transferi için Bodrumspor ile anlaştı ve 1 milyon 650 bin Euro'yu 5 taksitte ödeyecek. Bordo-mavililer, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya sezonlara göre artan ücretler ödeyecek; Rene Mitongo'yu ise Estrela Kulübü'ne kiraladı.

Trabzonspor, Ali Habeşoğlu'nun kesin transferi konusunda Bodrumspor Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavililer, genç golcü için Bodrumspor'a 1 milyon 650 bin Euro ödeyecek. Bordo-mavililer, Rene Mitongo'yu ise Estrela Kulübü'ne kiraladı.

Trabzonspor, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ali Habeşoğlu'nun transferine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak Bodrumspor'a 1 milyon 650 bin Euro'yu 5 taksit halinde ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Ali Habeşoğlu'nun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde Trabzonspor'un Bodrumspor'a ödeme yapacağı belirtildi.

3+1 yıllık sözleşme

Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcuya sözleşmesi kapsamında 2026-2027 sezonu için 16 milyon TL, 2027-2028 sezonu için 19 milyon TL, 2028-2029 sezonu için ise 22 milyon TL garanti ücret ödenecek. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde ise oyuncuya 2029-2030 futbol sezonunda 25 milyon TL garanti ücret verilecek.

Rene Mitongo, Estrela'ya kiralandı

Öte yandan Trabzonspor, profesyonel futbolcusu Rene Mitongo Muteba'nın gelişimini sürdürebilmesi amacıyla 2026-2027 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulübün genç oyuncusu, maç oynayarak gelişimini sürdürmesi amacıyla sezon sonuna kadar Portekiz ekibinin formasını giyecek.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ali Habeşoğlu transferi için Bodrumspor'la anlaştı, Mitongo Portekiz'e kiralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Ali Habeşoğlu transferi için Bodrumspor'la anlaştı, Mitongo Portekiz'e kiralandı - Son Dakika
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