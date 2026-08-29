Trabzonspor Amed Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Amed Sportif ile deplasmanda oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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