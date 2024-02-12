Trabzonspor, Atakaş Hatayspor\'u 2-0 Yendi

Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez (Dk. 70 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 90 Göktan Gürpüz), Trezeguet (Dk. 84 Fountas), Enis Destan (Dk. 90 Umut Bozok)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Pedro), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga (Dk. 87 Boudjemaa), Görkem Sağlam (Dk. 64 Abdulkadir Parmak), Strandberg (Dk. 64 Ömer Faruk Beyaz), Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Dadashov)
Goller: Dk. 49 Trezeguet, Dk. 77 Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet, Dk. 78 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galip geldi. ??
49. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ kanattan ilerleyen Meunier'in ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
60. dakikada Visca'nın sağ taraftan derinlemesine pasında savunmanın arkasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, kaleci Erce Kardeşler karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, savunma çizgi üzerinden topu çıkardı.
70. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Enis Destan'ın sert kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkarmayı başardı.
77. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Enis Destan'ın pasında rakibinden sıyrılarak ceza alanına doğru sokulan Bardhi'nin ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'in uzanamadığı sağ köşesinden filelere gitti: 2-0.
90. dakikada Dadashov'un ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine gelen topu kornere çelmeyi başardı.
90+1. dakikada Abdulkadir Parmak'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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