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Trabzonspor, Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi

Trabzonspor Kulübü, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi. Kulüp, kararı eleştirerek, futbolun geleceğinin kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık içinde çalışarak güvence altına alınabileceğini vurguladı.

Trabzonspor, Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi
22.12.2023 - 00:59,
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Trabzonspor Kulübü, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili takım, Avrupa Adalet Divanı kararını eleştirdi.

Açıklamada, "Trabzonspor AŞ, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin ECA aracılığı ile UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve iş birliği içerisinde çalışarak güvence altına alınabileceği yönündeki tutumunu devam ettirmektedir. Bu, hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen ESL davasındaki ECJ kararının ışığında odaklanmamızı yönlendirecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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