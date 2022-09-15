Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk 3 puanını almak için evinde Kızılyıldız'ı ağırlıyor! İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

HEDEF, GRUPTAKİ İLK PUANLARI ALMAK

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larssen, Bartra Vitor Hugo, Eren Elmalı, Bakasetas, Gbamin, Trezeguet, Umut Meraş, Bardhi, Maxi Gomez.

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Bukari, Kanga, Sanogo, Srnic, Katai, Pesic