Trabzonspor Avusturya Kampında Çift Antrenman Yaptı
Trabzonspor, Avusturya'da çift antrenman gerçekleştirirken, bazı oyuncular tedavi nedeniyle yoktu.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah kondisyon çalışması yapan bordo-mavililer, akşam ise ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti. Antrenmana tedavileri süren Batagov ve Okay Yokuşlu, katılmadı.
Zeyyat Kafkas da antrenmanı takip etti
Trabzonspor'un antrenmanını kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas da takip etti.
Bordo-mavili takımla birlikte Avusturya'ya gelen Kafkas'ın 2 Ağustos'a kadar sürecek kampta yer alacağı öğrenildi.
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