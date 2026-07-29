Trabzonspor Avusturya Kampında İki Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor Avusturya Kampında İki Antrenman Yaptı

Trabzonspor Avusturya Kampında İki Antrenman Yaptı
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Trabzonspor, Avusturya kampında sabah ve akşam çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-mavililer sabah ve akşam sahada olmak üzere günü iki antrenmanla tamamladı.

Karadeniz temsilcisinin Belçika'nın Standard Liege Kulübü'nden kadrosuna kattığı 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo da takımla ilk çalışmasına çıktı.

Trabzonspor, yarın Katar'ın Al Sadd takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Avusturya Kampında İki Antrenman Yaptı - Son Dakika

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