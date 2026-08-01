Trabzonspor Avusturya Kampını Tamamlıyor
Trabzonspor, Avusturya kampını yarın tamamlayarak Udinese ile son hazırlık maçını oynayacak.
Trabzonspor, Avusturya kampını yarın tamamlayacak.
Avusturya'nın Schladming kasabasında 23 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerin 11 günlük kampı, yarın sona erecek.
Karadeniz ekibi, kampın son gününde üçüncü hazırlık karşılaşmasını TSİ 17.30'da İtalya'nın Udinese takımı ile oynayacak, ardından Trabzon'a dönecek.
Kaynak: AA
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