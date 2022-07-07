Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika

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