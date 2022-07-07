Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı

07.07.2022 15:35
Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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