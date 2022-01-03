Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor yıldız gibi parlıyor"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer aldığını belirterek, sadece Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parladığını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, yeni yıla yeni bir yönetim ile girdiklerini belirtti. Ağaoğlu, "Kulübümüzün 78. Olağan Genel Kurulu'nda bana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teveccüh göstererek, Trabzonspor Kulübü'nü yönetmek üzere göreve getiren tüm delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Söylediğim gibi; yeni yıla yeni bir yönetimle giriyoruz. Ancak, yeni bir yönetim anlayışımız ya da yeni bir yöntemimiz olmayacak. Bizleri bugüne kadar getiren tüm doğrularımızı daha da doğru yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Nisan 2018'den günümüze baktığımızda hep birlikte çok büyük güçlüklerin üstesinden geldiğimizi görüyoruz. Ekonomik, sosyal veya sportif güçlüklerin yanı sıra 2020 yılından beri yaşadığımız korona virüs pandemisinin oluşturduğu olumsuz etkilerin de üstesinden hep birlikte geldik. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın büyük bir titizlikle uyguladığı ekonomik disiplinin yanı sıra, sizlerin kulübümüze olan aidiyeti ve bu aidiyet neticesinde sağlamış olduğunuz katkılarla tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecinden en az hasarla çıkmayı başardık. Bugün baktığımızda Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Sadece Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz, daha da ileriye taşıyacağız ve sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız" cümlelerine yer verdi.

Süper Lig'in henüz yarısını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız başta olmak üzere, tüm camiamızın büyük özverisi, gayreti, isteği ve sahiplenmesi sonucu sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladık. Bunu tekrar etmekte fayda görüyorum; Sevgili Trabzonsporlular, sezonun henüz yarısını tamamladık. Önümüzde daha oynanmamış 19 maç var. Önümüzde günler, haftalar, aylar ve mevsimler var. Hepinizin heyecanlı, hepinizin sabırsız olduğunu biliyorum. Umuyorum ki, tüm bu süreç tamamlandığında sabrettiğimiz ve büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum." - TRABZON