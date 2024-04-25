Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Amacımız Trabzonspor'a kupa kazandırmak - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Amacımız Trabzonspor'a kupa kazandırmak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Amacımız Trabzonspor\'a kupa kazandırmak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'nin yeni yönetim kuruluna yaptığı ziyarette, bu sezonun tek amacının Trabzonspor'a kupa kazandırmak olduğunu söyledi. Doğan, kulübün ekonomik anlamda kötü günleri geride bıraktığını ve yeni sezon için planlamalarını dikkatli bir şekilde yaptıklarını belirtti. Transfer çalışmalarının hızla ilerlediğini ve hazır bir kadroyla sezonu başlamayı planladıklarını ifade etti.

25.04.2024 10:27
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, böyle bir sezonda tek amaçlarının Trabzonspor'a kupa kazandırmak olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'nin yeni yönetim kuruluna yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Doğan, ekonomik anlamda kulübün ilk günlerde yaşadığı çok kötü günleri geride bıraktığını ve önlerine daha umutla baktıklarını belirtti.

Yönetime talip olurken zorlukları da çok iyi bildiğini ifade eden Doğan, "Artık sezon sonuna yaklaşıyoruz. Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Tüm yaşadığımız zorluklara karşın ligde 3. sıradayız. Böyle bir sezonda şu andaki tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek" şeklinde konuştu.

Doğan, yeni sezonun planlamasını çok dikkatli bir şekilde yaptıklarını da dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde transferin büyük kısmını bitirmeyi planlıyoruz. Sezona kampa hazır bir kadroyla, teknik ekibin tamamının onay verdiği hazır bir kadroyla başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla işin o tarafını hocamız ve ekibiyle hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İşin zor kısmını gördük. Bundan sonra çok daha farklı müjdeleri camiamıza verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beklentilerimiz ve çalışmalarımızın tamamı bu yönde. Önümüzde üçüncülük yarışı ve kupa mesaisi var. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Amacımız Trabzonspor'a kupa kazandırmak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Amacımız Trabzonspor'a kupa kazandırmak - Son Dakika
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