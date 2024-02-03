 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul\'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan takım, havalimanında az sayıda taraftar tarafından uğurlandı. Milli takımda yer alan Trezeguet ise uzun bir aranın ardından kafilede yer aldı. Maç için İstanbul'a giden Trabzonspor'un kadrosunda ise birçok futbolcu bulunuyor.

03.02.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, kadroya dahil edildi.

Kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Engin Poyraz Efe Yıldırım.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Beşiktaş, Antrenman, Teknik Direktör, Milli Takım, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:31:17. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement