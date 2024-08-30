Trabzonspor\'un UEFA Konferans Ligi\'nden elenmesi sonrası Abdullah Avcı\'nın geleceği belirsiz

Spor

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi'nden elenmenin kritik saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geleceği tartışma konusu haline gelirken, yönetim bu noktada tecrübeli teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor'un Avrupa macerası, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda oynanan St. Gallen maçıyla son buldu. Avrupa'da hedeflenen başarının uzağında kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın geleceği masaya yatırdı. Yönetimin, Avcı ile görüşmesi sonucunda nasıl bir karar çıkacağı bekleniyor. - TRABZON