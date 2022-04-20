Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak - Son Dakika
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak

20.04.2022 17:07

Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Trabzonlu Anthony Nwakaeme'nin son durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi. Nijeryalı futbolcunun Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Nijeryalı futbolcunun, Trabzonspor'un bu hafta oynayacağı Adana Demirspor maçında sahada olması beklenmiyor.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak - Son Dakika
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