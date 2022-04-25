Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek - Son Dakika
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Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek

25.04.2022 21:23
Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunun yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunun yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi. Bordo mavili kulüp, bugün MR'ı çekilen Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik "Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır." dedi.


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Sakatlığın en kötüsünü yaşadı! Trabzonspor'un yıldızı Peres, önümüzdeki sezonu da kaçırabilir Sakatlığın en kötüsünü yaşadı! Trabzonspor'un yıldızı Peres, önümüzdeki sezonu da kaçırabilir Trabzonspor'da Peres şoku! Trabzonspor'da Peres şoku!

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek - Son Dakika


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