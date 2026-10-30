Trabzonspor'da Dju ve Şimşir'in sakatlık durumunu sağlık kurulu açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Dju ve Şimşir'in sakatlık durumunu sağlık kurulu açıkladı

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Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sakatlıklarını açıkladı. Dju'nun sol uyluk arkasındaki kas ve tendonunda kanama ile ödem, Şimşir'in sağ alt baldırında kısmi kanama ve ödem saptandı; tedavilerine başlandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcular Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Beşir, Çaykur Rizespor maçı ve antrenmanda sakatlanan oyuncuların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
TrabzonsporSağlıkÖdemSporSon Dakika

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