Trabzonspor'da Tekke'nin İstifası Reddedildi - Son Dakika
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Trabzonspor'da Tekke'nin İstifası Reddedildi

Trabzonspor\'da Tekke\'nin İstifası Reddedildi
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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin istifa kararını kabul etmedi ve görevine devam edeceğini açıkladı.

Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON – TRABZONSPOR Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Tekke'nin görevine devam edeceğini ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında takımın başında olacağını duyurdu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olunan karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bordo-mavili yönetim, Tekke'nin istifa kararının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Tekke'nin İstifası Reddedildi - Son Dakika

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