Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

29.06.2022 13:00
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı ve ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet, denge ve core çalışmaları yapıldı.

Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Trabzonspor'da Hamsik'in ardından geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Stefano Denswil de Trabzon'a geldi. Saha kenarında teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Hollandalı oyuncu, takımla çalışmalara başlayacak.

Bu arada, bordo-mavili futbolcuların bir bölümü sağlık kontrollerinden geçti.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti
Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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