Trabzonspor'dan Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'dan Birlik Çağrısı

03.07.2025 12:11
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Başkan Doğan, ekonomik dönüşüm sonrası taraftara birlik ve destek çağrısında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik anlamda kulübün önemli bir süreci geride bıraktığını belirterek, "Gelin, yeni bir sayfa açalım. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, geride kalan sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kupası'nda finale yürümenin bir umut ışığı olduğunu, ancak arzuladıkları noktanın uzağında kaldıklarını belirterek, "Geride bıraktığımız sezon duyguların, beklentilerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı, zaman zaman coşkunun, zaman zaman ise hayal kırıklığının içimize dokunduğu bir yolculuk oldu. Elbette arzuladığımız noktanın uzağında kaldık. Türkiye Kupası'nda finale kadar yürümemiz bir umut ışığıydı fakat son adımı atamadık. Bu tabloda siz değerli taraftarlarımızın eleştirilerini büyük bir dikkatle, samimiyetle takip ettim. Çünkü Trabzonspor'u büyüten, her zaman yolda tutan şey, camianın sesi olan sizlerin yüksek hassasiyetidir. Bu sezon bize bir şampiyonluk ya da bir kupa kazandırmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreç; bize neyin eksik kaldığını, neyin değişmesi gerektiğini açık biçimde gösterdi. Tecrübe bazen en kıymetli kazanımdır. ve biz bu tecrübeyle yeni sezonun inşasını çok daha sağlam temeller üzerine kurmak için kolları sıvadık" dedi.

"Trabzonspor için titiz bir hazırlık süreci yürütüyoruz"

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon kadro planlamasının sürdüğünü kaydeden Başkan Doğan, "Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Bu karakter, bu ruh, bu forma; sıradan hedeflerle yetinemez. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasında bu gerçekliğe uygun, dinamik ve karakterli bir takım ortaya koymak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada sözü olan, oyunu olan, tutkusu olan bir Trabzonspor için titiz bir hazırlık süreci yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızdan ricam; formaları gururla taşımaları, kulübümüze desteklerini göstermeleridir"

Yeni sezon formalarının TS Club mağazalarında satışa sunulduğunu belirten Başkan Doğan, "Her forma, bu kulübe olan inancın, aidiyetin ve mücadelenin bir nişanesi olacak. Taraftarlarımızdan ricam; formaları gururla taşımaları, kulübümüze desteklerini göstermeleridir. Aynı şekilde kombine satışlarımız da yakında başlayacak. Biliyoruz ki, Avni Aker'den Akyazı'ya uzanan bu yolun en güçlü taşıyıcısı sizlersiniz. Tribünleriyle yaşayan bir kulüp, sahada da hayat bulur. Taraftarımız varsa umudumuz hep dinç kalır" diye konuştu.

"Bugün itibarıyla vergi borcu olmayan bir kulüp haline gelme yolunda hızla ilerliyoruz"

Başkan Doğan, kulübün son bir yıl içinde ekonomik anlamda önemli bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, "Trabzonspor son bir yıl içinde ekonomik anlamda adeta tarih yazdı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bu alanda öncü bir model haline geldik. Ardından gerçekleştirilen sermaye artırımıyla, yılların getirdiği zarar kalemlerini bilançomuzdan sildik, geleceğe temiz bir sayfa açtık. Bugün itibarıyla vergi borcu olmayan bir kulüp haline gelme yolunda hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelin, yeni bir sayfa açalım"

"Amacımız yalnızca günü kurtarmak değildir" diyen Başkan Doğan, "Kalıcı, sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurarak Trabzonspor'un geleceğini borçla değil, özgüvenle inşa etmektir. Transferden altyapıya, stat çevresindeki projelerden lisanslı ürün satışına kadar attığımız her adım bu vizyonun parçasıdır. Kulübümüzü ayakta tutacak en büyük güç; hem ekonomik disiplini elden bırakmamak, hem de sportif rekabetin içinde kalabilmektir. Bu dengeyi sağlamak için dün olduğu gibi bugün de tüm enerjimizle çalışıyoruz. Gelin, yeni bir sayfa açalım. Geçmişin muhasebesini yaparak ama geleceğin coşkusunu da yüreğimizde taşıyarak. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza" açıklamasını yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Ekonomi, trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Birlik Çağrısı - Son Dakika

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