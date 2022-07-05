SPOR Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı

05.07.2022 12:18

Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımıSelay SAYKAL / TRABZON,(DHA)- Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı eğlenceli bir tanıtım videosuyla duyurdu.

Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı

Selay SAYKAL/ TRABZON,(DHA)- Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı eğlenceli bir tanıtım videosuyla duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da 2022-23 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir videoyla yapıldı. Takımın yıldız oyuncularından Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı görüntüler taraftarın beğenisini kazandı. Videoda şampiyonluk forması ve yeni sezon formalarını üzerinde deneyen taraftarların eğlenceli halleri yer aldı.

SİYAH FORMA İÇİN AYRI TANITIM

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren bordo mavili takım, 2022-23 sezonunda mavi, çubuklu ve siyah formayla sahaya çıkacak. Videoda yer almayan siyah forma için ayrı bir lansman yapılacak.

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Trabzonspor'dan Hamsik ve Abdülkadir'li forma tanıtımı - Son Dakika
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