Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı Açıklaması

02.03.2022 10:42
Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri de yer aldı.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan 'Kasketliler Günü' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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