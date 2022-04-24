Trabzonspor'dan kolbastılı kutlama paylaşımı - Son Dakika
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Trabzonspor'dan kolbastılı kutlama paylaşımı

24.04.2022 01:02
Trabzonspor'dan kolbastılı kutlama paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde eden lider Trabzonspor'un oyuncuları, bu başarıyı Adana Havalimanı'nda kolbastı oynayarak kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde eden lider Trabzonspor'un oyuncuları, bu başarıyı Adana Havalimanı'nda kolbastı oynayarak kutladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, oyuncuların Adana Havalimanı'nda uçak önünde kolbastı oynadığı anlara yer verildi.

Trabzonsporlu oyuncuların kolbastı oyununa, Yunan futbolcular Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis de eşlik etti.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan kolbastılı kutlama paylaşımı - Son Dakika


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