Trabzonspor'dan kolbastılı kutlama paylaşımı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde eden lider Trabzonspor'un oyuncuları, bu başarıyı Adana Havalimanı'nda kolbastı oynayarak kutladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, oyuncuların Adana Havalimanı'nda uçak önünde kolbastı oynadığı anlara yer verildi.

Trabzonsporlu oyuncuların kolbastı oyununa, Yunan futbolcular Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis de eşlik etti.