Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

02.03.2022 08:59
Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final elemelerinde Antalyaspor'a karşı oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kibar Yaşar Güven, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" dedi.


- Trabzon
YORUMLAR
500
Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Trabzonspor, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:50 Biden'dan ulusa seslenişte Ukrayna gafı: Putin İran halkının kalbini kazanamayacak
08:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:19 Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı
08:05 Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi
07:58 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 il için turuncu, 29 il için sarı uyarı
07:47 Biden'dan Rusya'ya yeni yaptırım: ABD hava sahası tüm Rus uçaklarına kapatıldı
07:46 Tarık Mengüç'ün kayınbiraderi ile başı dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı
01:04 Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 09:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement