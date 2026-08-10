Trabzonspor Darwin Nunez bombasını da patlattı - Son Dakika
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Trabzonspor Darwin Nunez bombasını da patlattı

Trabzonspor Darwin Nunez bombasını da patlattı
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Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor'un, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'in kiralık transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ardından hücum hattına bir önemli takviye daha yapmak için yürüttüğü Darwin Nunez transferinde sona geldi.

Radyospor'un haberine göre Salah transferi için Yunanistan'a giderek görüşmeleri yürüten Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın da devreye girdiği Nunez transferinde sonuç alındı.

KİRALIK TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Ajax'tan bu yana kariyerini Avrupa'da sürdüren 27 yaşındaki Uruguaylı golcü için bir süredir temaslarını sürdüren Trabzonspor'un, Al-Hilal ile kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı. Bordo-mavililerin Al-Hilal'e yaklaşık 8 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, Nunez'e de yaklaşık aynı miktarda maaş vereceği belirtildi.

BONSERVİSİNE 184 MİLYON EURO ÖDENDİ

Darwin Nunez'in kariyerindeki transferler için ödenen bonservis bedelleri de dikkat çekiyor. Uruguaylı futbolcu, 2019'da Penarol'den Almeria'ya 12 milyon euro, 2020'de ise Almeria'dan Benfica'ya 34 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Nunez, 2022 yılında Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle giderken, bonuslarla birlikte rakamın 100 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Liverpool'dan Al-Hilal'e transferinde ise 53 milyon euro bonservis ödendi. Böylece Darwin Nunez'in kariyeri boyunca transferleri için kulüpler toplam 184 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Charles Darwin, Muhammed Salah, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Darwin Nunez bombasını da patlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Bir haber yapıyorsanız adam gibi yapın haberin başlığına bak içeriğine ayrıca bak başlığa göre transfer bitmiş okuyunca sadece bir söylenti iddia. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor Darwin Nunez bombasını da patlattı - Son Dakika
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