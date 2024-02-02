Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman\'dan Projeler

Spor

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, "Amacımız daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymak" dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Projelerinden bahseden Kahraman, bordo-mavili kulübün marka değerine katkı koymak istediklerini söyledi. Kahraman, "Tüzüğümüz gereği divan kurulu olarak yapabileceğimiz çalışmaları yönetim kuruluna sunabilmekteyiz. Amacımız daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymak. Bu doğrultuda hazırlayıp yönetim kuruluna sunacağımız projeleri 7 ana başlık altında topladık. Kulübümüzün finansal, idari ve sosyal anlamda durum tespiti niteliğinde bir rapora ihtiyacı var. Geleceğe dönük olarak hazırlanacak bu raporla tüzükte yer aldığı gibi tavsiye niteliğinde de olsa önemli sonuçlar elde edeceğiz. Alt yapı sporcularımızın kulüp aidiyeti ve camia değerleri konusunda eğitimleri için bir gelişim programı çalışmamız var. Bunu da yönetime sunacağız. Burada oluşabilecek masraflar için gereken sorumluluğu üstleniyoruz. Milli Eğitim ile işbirliği dahilinde şehrimizdeki ilkokullarda Trabzonspor sevgisini daha da pekiştirmek için resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesini planlıyoruz. Sosyal dayanışma anlamında taraftarımızın gerek toplantılarla, gerekse sosyal medyada daha yapıcı ve pozitif algı oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Ulusal basında kulübümüzün haklarının daha gür sesle savunulması ve doğru yönlendirmeler yapılması için oluşturulacak heyetle temaslarda bulunulacak. Uzak köylerimizde takımımıza ulaşım anlamında sıkıntı yaşayan taraftarlarımız için özel etkinlikler düzenleyeceğiz. Maç günleri divan üyelerimizin birlikteliğini pekiştirecek organizasyonları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON