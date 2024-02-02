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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı için Adaylık Açıklandı - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı için Adaylık Açıklandı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı için Adaylık Açıklandı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan Emin Kahraman, daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek ve kulübün marka değerine katkı koymak amacıyla aday olduğunu belirtti. Kahraman, ayrıca Trabzonspor Kulübü'nün finansal, idari ve sosyal durumunu tespit etmek için bir rapora ihtiyaç olduğunu ifade etti ve geleceğe dönük olarak hazırlanacak bu raporla önemli sonuçlar elde edileceğini söyledi. Adaylık sürecinde alt yapı sporcularının eğitimi, Trabzonspor sevgisinin pekiştirilmesi, taraftarların pozitif algı oluşturulması, kulübün haklarının savunulması gibi konular üzerinde çalışmalar yapılacağı da belirtildi.

02.02.2024 13:41
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Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan Emin Kahraman, "Amacımız daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymak" dedi.

Mart ayında gerçekleştirilecek olan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Emin Kahraman, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amaçlarının daha aktif bir Divan Kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek ve onlara yardımcı olarak kulübün marka değerine katkı koymak olduğunu söyleyen Kahraman, "Tüzüğümüz gereği divan kurulu olarak yapabileceğimiz çalışmaları yönetim kuruluna sunabilmekteyiz. Amacımız daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymak" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün finansal, idari ve sosyal anlamda durum tespiti niteliğinde bir rapora ihtiyacı olduğunu ifade eden Kahraman "Geleceğe dönük olarak hazırlanacak bu raporla tüzükte yer aldığı gibi tavsiye niteliğinde de olsa önemli sonuçlar elde edeceğiz" diye konuştu.

Kahraman adaylıkları ve hedeflerine ilişkin 7 ana başlıkta topladığı tespitleri ile yapacaklarını şu şekilde anlattı:

"Alt yapı sporcularımızın kulüp aidiyeti ve camia değerleri konusunda eğitimleri için bir gelişim programı çalışmamız var. Bunu da yönetime sunacağız. Burada oluşabilecek masraflar için gereken sorumluluğu üstleniyoruz. Milli eğitim ile işbirliği dahilinde şehrimizdeki ilkokullarda Trabzonspor sevgisini daha da pekiştirmek için resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesini planlıyoruz. Sosyal dayanışma anlamında taraftarımızın gerek toplantılarla, gerekse sosyal medyada daha yapıcı ve pozitif algı oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Ulusal basında kulübümüzün haklarının daha gür sesle savunulması ve doğru yönlendirmeler yapılması için oluşturulacak heyetle temaslarda bulunulacak. Uzak köylerimizde takımımıza ulaşım anlamında sıkıntı yaşayan taraftarlarımız için özel etkinlikler düzenleyeceğiz. Maç günleri Divan üyelerimizin  birlikteliğini pekiştirecek organizasyonları hayata geçireceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı için Adaylık Açıklandı - Son Dakika


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