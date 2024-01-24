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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına Emin Kahraman adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına Emin Kahraman adaylığını açıkladı

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Emin Kahraman, 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nda aday olduğunu duyurdu. Kahraman, adaylığıyla ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını belirtti.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına Emin Kahraman adaylığını açıkladı
24.01.2024 - 22:41,
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Trabzonspor'da eski yöneticilerden Emin Kahraman, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kahraman, yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun çoğunluk sağlanamazsa 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu Trabzonspor kamuoyuna duyurmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.

Kahraman, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına Emin Kahraman adaylığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına Emin Kahraman adaylığını açıkladı - Son Dakika
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